CGG : Norges Bank sur les 5% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 2 juin 2020 par l'AMF, Norges Bank, la Banque centrale de Norvège, a déclaré avoir franchi en hausse, le 29 mai 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société CGG, et détenir 35.687.696 actions CGG représentant autant de droits de vote, soit 5,03% du capital et des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une réception d'actions CGG détenues à titre de collatéral. Au titre de l'article 223-14 III et IV du règlement général, le déclarant a précisé détenir 63.452 bons de souscription d'actions nouvelles (BSA 1) exerçables jusqu'au 21 février 2022, donnant le droit de souscrire au total à 84.582 actions CGG au prix unitaire de 3,12 euros par action, et 206.190 bons de souscription d'actions nouvelles (BSA 2) exerçables jusqu'au 21 février 2023, donnant le droit de souscrire au total à 137.530 actions au prix de 4,02 euros l'action.