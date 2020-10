CGG Livre une Etude des Ressources Géothermiques Mondiales

Crédit photo © CGG

(Boursier.com) — CGG annonce la livraison à une entreprise internationale majeure du secteur de l'énergie d'une étude portant sur les ressources mondiales en énergie géothermique. Cette étude réalisée par les équipes "Geothermal Science" évalue l'ampleur du potentiel de l'énergie géothermique à l'échelle mondiale et son apport potentiel à la production d'électricité et de chauffage dans le cadre de la transition énergétique.

Les ressources en énergie géothermique suscitent un intérêt croissant pour soutenir les sources d'énergie intermittentes telles que le solaire et l'éolien. Si l'utilisation de centrales géothermiques basées sur des systèmes volcaniques est bien établie dans certaines régions, un potentiel de croissance important d'énergie géothermique existe dans les milieux sédimentaires qui sont géographiquement beaucoup plus étendus.

L'équipe pluridisciplinaire très spécialisée "Geothermal Science" de CGG réunit des géo-scientifiques, des géologues et des "data scientists" forts d'une expérience cumulée de plus de 130 projets géothermiques.

L'étude en question s'est appuyée sur l'expérience de CGG en exploration de bassins sédimentaires ainsi qu'en analyse de données de pointe. L'équipe a déployé les services de transformation et d'analyse des données de haut de gamme de CGG, pour interroger et contrôler la qualité des jeux de données publiques, et pour les intégrer aux jeux de données du client. La base de données résultante, qui comprend notamment plus de 700.000 points de données sur la température du sous-sol, a ensuite été utilisée pour évaluer les ressources en énergie géothermique de la Terre et identifier les zones présentant le plus grand potentiel.

Peter Whiting, Vice-Président Sénior EAME Imagerie, a déclaré : "CGG est très satisfait de soutenir ce client majeur dans sa compréhension du potentiel mondial de ressources en énergie géothermique. Avec ce type de projet, la valeur ajoutée de CGG, expert en géosciences et en analyse de données, s'étend à l'ensemble de l'industrie de l'énergie en pleine évolution et démontre également notre engagement à jouer un rôle actif dans la transition industrielle vers un avenir plus neutre en carbone."