CGG : les signes de reprise se confirment

(Boursier.com) — CGG annonce ses résultats du troisième trimestre 2021, marqués par un chiffre d'affaires des activités de 270 millions de dollars, en hausse de 35%, ainsi qu'un EBITDAs des activités de 118 millions de dollars multiplié par plus de deux sur un an. Le leader des géosciences réalise, en IFRS, un CA de 210 M$, un EBITDAs de 58 M$ et un résultat opérationnel de 20 M$. Le chiffre d'affaires des activités, de 270 M$, est lui en hausse de 35% sur un an et de 71% en séquentiel. L'EBITDAs des activités représente une marge de 44%. Le résultat opérationnel des activités ressort à 33 M$. La perte nette du groupe se situe à 17 M$. Le cash flow net est négatif de 34 M$. La perte nette des activités poursuivies atteint 14 M$.

A neuf mois, le groupe évoque "une reprise progressive", avec en IFRS un CA de 591 M$, un EBITDAs de 146 M$ et un résultat opérationnel de 5 M$. Le CA des activités atteint 640 M$ sur la période, en baisse de 5%. L'EBITDAs des activités se situe à 195 M$, une marge de 31%, suite à une faible activité au premier semestre. L'EBITDAs ajusté des activités atteint 193 M$. Le résultat opérationnel des activités a été de 14 M$ et le résultat opérationnel ajusté des activités de 6 M$. La perte nette du groupe à neuf mois atteint 148 M$, soit une division par deux. Le cash flow net est négatif de 61 M$, avant 40 M$ liés aux frais de refinancement.

La vente de l'activité de stockage physique de documents et l'opération de cession-bail du siège de CGG se poursuivent. A fin septembre, le groupe fait état de liquidités de 340 M$ et d'une dette nette avant IFRS 16 de 987 M$. Le groupe a finalisé la vente de l'activité GeoSoftware au 1er octobre pour 95 M$.