CGG : le chiffre d'affaires annuel à 954 M$

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires des activités du Groupe CGG au T4 2020 devrait s'établir autour de 282 M$, en hausse séquentielle de 42%. Le chiffre d'affaires du segment Géosciences devrait s'établir autour de 75 M$, en baisse de 3% en séquentiel. Les ventes du segment Multi-Clients devraient s'établir autour de 101 M$, en hausse de 38% en séquentiel. Les ventes du segment Equipement devraient s'établir autour de 106 M$, en hausse de 115% en séquentiel.

Au final, le chiffre d'affaires annuel devrait s'établir autour de 954 M$, en baisse de 32% d'une année sur l'autre.

CGG prévoit un cash-flow net 2020 négatif d'environ de-245 M$ lié principalement à une forte variation du besoin en fond de roulement avec un chiffre d'affaires sur le mois de décembre d'environ 160 M$ et des coûts cash non récurrents importants associés au Plan CGG 2021 et au Covid-19.

CGG prévoit à fin décembre 2020 une dette nette (avant IFRS 16) de l'ordre de 849 M$ et des liquidités de l'ordre de 385 M$.

Le carnet de commandes des activités du Groupe CGG au 1er janvier 2021 s'élève à 421 M$, le niveau le plus élevé depuis le 1er avril 2020.