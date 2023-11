CGG : la baisse l'emporte

(Boursier.com) — Malgré une ouverture en hausse, CGG recule désormais de 2,3% à 0,6 euro sur le marché parisien. Le groupe parapétrolier a dévoilé des comptes en forte amélioration au troisième trimestre et a confirmé ses objectifs financiers pour l'exercice, notamment une hausse d'environ 15% à 20% de son chiffre d'affaires des activités et une marge d'Ebitda ajusté des activités comprise entre 39% et 41%.

Oddo BHF maintient ses estimations de résultats et sa recommandation 'neutre' sur le titre avec une cible de 0,95 euro. La stratégie de diversification mise en place par le groupe (Beyond the core business) commence à monter en puissance et devrait lui permettre à terme de réduire sa cyclicité. Dans son échantillon de couverture, le courtier a néanmoins des titres avec des upside plus importants (Vallourec et Schoeller Bleckmann +80%) d'où cette recommandation prudente (qui s'entend en relatif secteur).

De son côté, Kepler Cheuvreux remonte son objectif de 1,3 à 1,5 euro et réitère son avis 'achat'.