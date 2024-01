CGG : l'EBITDAs 2023 attendu autour de 390-400 M$

(Boursier.com) — CGG annoncera le 6 mars prochain ses résultats du quatrième trimestre et ses résultats audités de l'année 2023, mais le groupe donne dès aujourd'hui ses estimations.

Le chiffre d'affaires des activités du Groupe au T4 2023 est ainsi estimé autour de 316 M$, en très légère baisse de -1% sur un an. Le chiffre d'affaires des activités du Groupe CGG de l'année 2023 devrait s'établir autour de 1,12 milliard$ en hausse de 21% sur un an, soutenu notamment par d'importantes livraisons d'équipements pour de grands projets OBN et terrestres.

L'EBITDAs 2023 des activités du Groupe est attendu autour de 390 - 400 M$.

CGG prévoit un cash-flow net positif d'environ 30 M$ pour l'ensemble de l'année 2023 qui inclut 65 M$ de pénalité pour des engagements contractuels de navires. CGG prévoit à fin décembre 2023 une trésorerie de 415 M$, qui inclut environ 325 M$ de liquidités cash et 90 M$ de facilités de crédit revolving (RCF) non tirées. CGG prévoit à fin décembre 2023 une dette nette avant IFRS 16 de l'ordre de 875 M$ et une dette nette après IFRS 16 de l'ordre de 980 M$.

CGG prévoit une génération de flux de trésorerie en 2024 similaire à 2023, puis une accélération significative au cours de la période 2025 - 2026 pour atteindre environ 75 - 100 M$ par an.