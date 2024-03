CGG : forte amélioration des performances financières en 2023

(Boursier.com) — CGG , leader mondial en technologies et calcul scientifique de haute performance annonce ses résultats audités du T4 et de l'année 2023. Au T4 2023, le groupe a dégagé une forte génération de cash de 48 M$. Le Chiffre d'affaires est de 265 M$, l'EBITDAs de 68 M$ et le résultat opérationnel de (11) M$.

L'EBITDAs des activités est de 122 M$, soit une marge de 38% qui inclut (13) M$ au titre des dédommagements de non-utilisation des navires et (8) M$ de dépréciations de stocks SMO. Le Résultat opérationnel des activités ressort à 15 M$, soit une marge de 5%. Le Résultat net du Groupe est de (15) M$.

Année 2023 : Forte amélioration de la rentabilité

Le Chiffre d'affaires ressort à 1.076 M$, l'EBITDAs est de 351 M$ et le résultat opérationnel de 119 M$.

Le Chiffre d'affaires des activités s'inscrit à 1.125 M$, en hausse de 21% sur un an.

L'EBITDAs des activités est de 400 M$, soit une marge de 36% impactée par le mix d'activités ainsi que (44) M$ au titre des dédommagements de non-utilisation des navires et (8) M$ de dépréciations de stocks d'équipements obsolètes.

Le résultat opérationnel des activités ressort à 138 M$, soit une marge de 12% reflétant le mix d'activités. Le Résultat net du groupe s'inscrit à 16 M$. Le Cash-flow net ressort à 32 M$, ce qui inclut (66) M$ au titre des indemnités contractuelles des navires.

Bilan et liquidités à fin décembre 2023

Les liquidités totales sont de 417 M$, dont 327 M$ de trésorerie disponible et 90 M$ de facilités de crédit revolving (RCF) non tirées. La Dette nette avant IFRS 16 était de 871 M$ à fin décembre 2023. Le ratio d'endettement (dette nette IFRS 16 sur EBITDAs ajusté des activités) est de 2,4x à fin décembre 2023.

Tendances du marché 2024-2026 : "Croissance moyenne à un chiffre, milieu de fourchette, de notre marché principal et croissance rapide de les Nouveaux Métiers".

"La demande du marché pour les activités principales de CGG devrait continuer à croître à un taux annuel moyen à un chiffre milieu de fourchette jusqu'en 2026. Elle sera soutenue par l'activité internationale offshore et par le Moyen-Orient, par une exploration sélective dans les bassins sédimentaires clés, et par un besoin croissant pour les technologies et pour une meilleure compréhension du sous-sol.

Forte de ses technologies clés et de ses expertises, CGG est bien positionnée pour répondre aux besoins critiques des nouveaux marchés dans les énergies à faible teneur en carbone (Stockage de gaz carbonique, Minerais et Exploitations minières), dans le calcul de haute performance (HPC) et dans la surveillance des infrastructures (SHM). Ces trois activités devraient se développer rapidement à un taux de croissance annuel moyen supérieur à 30% au cours de la période 2024 - 2026" commente la direction.

Trajectoire financière 2024-2025 : Réduction de l'endettement

CGG prévoit une accélération de la génération de trésorerie nette en 2025, à environ 100 millions de dollars, grâce à la fin de son engagement sur les navires, à l'amélioration opérationnelle continue, notamment de SMO, ainsi qu'à la croissance de ses activités principales et de ses Nouveaux Métiers et une hausse sélective des investissements organiques.

Sur la base de cette génération de cash attendue sur la période 2024- 2025 et compte tenu d'un besoin opérationnel de trésorerie réduit à 100 M$, CGG a défini une trajectoire financière claire pour 2024-2025, qui comprend l'extension du RCF en 2024, l'objectif d'une révision en hausse de sa notation auprès des agences et une trésorerie disponible à terme d'environ 300 M$ pour un programme de rachat de la dette et / ou pour un refinancement partiel, avant le premier trimestre 2026.

Dans le cadre du déploiement de sa trajectoire financière, CGG annonce d'ores et déjà son intention de racheter une première tranche de dettes de 30 M$ en 2024.

Objectifs financiers 2024

En 2024, le chiffre d'affaires des activités est attendu proche de celui de 2023 ;

Geoscience : croissance continue tirée par la technologie et par la demande pour les énergies à faible émission de carbone.

Earth Data : croissance tirée par les frais de transfert et par l'impact favorable du report du cycle d'attribution de licences de 2023.

Sensing et Monitoring : baisse attendue sur l'année en raison d'une diminution des mégaprojets en 2024.

Le chiffre d'affaires des Nouveaux Métiers est attendu en croissance de plus de 30%.

L'EBITDA des activités 2024 bénéficiera d'un mix favorable.

En 2024, les investissements cash multi-clients EDA devraient atteindre environ 175-200 millions de dollars, avec un préfinancement supérieur à 75%.

Le flux de trésorerie net positif de 2024 est prévu à un niveau similaire à celui de 2023 compte tenu de l'impact, pour la dernière année, de l'engagement contractuel d'utilisation de navires.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : "En 2023, CGG a fortement amélioré sa performance financière, et je suis très satisfaite de notre retour à une génération de cash organique positive alors que nous avons continué à investir dans nos Nouveaux Métiers. CGG est aujourd'hui, non seulement le leader incontesté dans ses coeurs de métier mais également un acteur privilégié dans la transition énergétique et dans les nouveaux marchés technologiques du calcul de haute performance et de la surveillance d'infrastructures.

Après un bon démarrage de l'année 2024, nous allons poursuivre le développement de CGG et renforcer nos activités principales, accélérer la croissance de nos Nouveaux Métiers, tout en suivant notre trajectoire financière qui privilégie la forte génération de cash et la réduction de notre endettement."