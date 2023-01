CGG et TGS annoncent la Phase II de l'Etude Multi-Clients 3D de Foz do Amazonas au Large du Brésil

(Boursier.com) — CGG et TGS annoncent ce jour la deuxième phase de l'étude multi-clients 3D de Foz do Amazonas, située dans la marge équatoriale du Brésil. Cette étude, qui couvre 11 425 kilomètres carrés, permettra d'étendre la couverture 3D et de fournir des données complémentaires de haute qualité pour l'exploration de cette zone.

Les données 2D existantes et les données 3D adjacentes indiquent à cet endroit la présence de canaux de dépôt dans les réservoirs et d'un intervalle source contemporain du système pétrolier du bassin de Guyana. Des études de modèle de bassin laissent présager l'existence d'un système pétrolier mature du Crétacé précoce avec une distribution régionale étendue de réservoirs.

La découverte voisine de Zaedyus en Guyane française et les découvertes de Narina et Venus sur les marges combinées du Liberia et de la Sierra Leone confirment le potentiel de ressources de ce bassin de Foz do Amazonas.