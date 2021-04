CGG et dCarbonX signent un accord stratégique pour l'exploration des énergies décarbonées

(Boursier.com) — CGG annonce la signature d'un accord stratégique avec dCarbonX portant sur l'évaluation du potentiel des sous-sol destinés aux projets d'énergies propres opérés par dCarbonX au large de l'Irlande et du Royaume-Uni (incluant la production d'énergie géothermique et le stockage de gaz carbonique, d'ammoniaque ou d'hydrogène). Ces projets sont essentiels pour accompagner la transition énergétique des énergies fossiles vers les énergies renouvelables.

Les technologies, services et solutions de géoscience intégrées de CGG permettront de mieux identifier et comprendre les risques de ces sites de séquestration et de production géothermique. CGG apporte ainsi son expertise exclusive en matière de technologies géologiques, géophysiques, d'ingénierie, de modélisation et de surveillance, y compris l'instrumentation de Sercel, sa division équipement.

dCarbonX, pionnier de l'exploration pour des énergies offshore décarbonées en tant que nouvelle partie prenante, innovante et durable de la transition énergétique, applique ses solutions commerciales, géo-scientifiques et d'ingénierie de puits pour fournir des ressources souterraines durables, tels que le stockage d'hydrogène vert, la séquestration du carbone et l'énergie géothermique.

Dr Angus McCoss, cofondateur et directeur technique de dCarbonX, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'avoir CGG comme partenaire stratégique sur les différents projets que nous opérons au large de l'Irlande et du Royaume-Uni. Leur expertise à offrir des solutions intégrées pour les géosciences est reconnue et nous considérons le savoir-faire innovateur de CGG en matière du sous-sol profond comme le meilleur dans leur domaine. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour développer les services et les technologies indispensables à un avenir bas carbone."

Peter Whiting, SVP Geoscience EAME de CGG a déclaré : "Notre collaboration avec dCarbonX, afin de soutenir de manière innovante le développement de projets de stockage souterrain d'énergie, de séquestration de gaz carbonique et de production d'énergie géothermique autour de clusters industriels en mer d'Irlande et au Royaume-Uni, est en droite ligne avec notre stratégie en faveur de l'environnement et du climat. CGG est fortement engagé dans le développement et la commercialisation accélérée de services et de solutions en faveur de la transition énergétique et notamment autour de la géothermie ainsi que du stockage et de la surveillance de gaz carbonique, d'hydrogène et d'ammoniac."