CGG : et ce tour de table ?

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 3 avril 2020 par l'AMF, Norges Bank, autrement dit la Banque centrale de Norvège, a déclaré avoir franchi en hausse, le 30 mars 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société CGG, et détenir, à cette date, 37.303.804 actions CGG représentant autant de droits de vote, soit 5,25% du capital et des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d’une réception d'actions CGG détenues à titre de collatéral.

Par le même courrier, Norges Bank a déclaré avoir franchi en baisse, le 31 mars 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société CGG et détenir 34.206.305 actions CGG représentant autant de droits de vote, soit 4,82% du capital et des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte d'une restitution d'actions CGG détenues à titre de collatéral.

Au titre de l'article 223-14 III et IV du règlement général, le déclarant a précisé détenir, au 30 mars 2020 et 31 mars 2020, 63.452 bons de souscription d'actions nouvelles (BSA 1) exerçables jusqu'au 21 février 2022, donnant le droit de souscrire au total à 84.582 actions CGG au prix unitaire de 3,12 euros par action ; et 206.190 bons de souscription d'actions nouvelles (BSA 2) exerçables jusqu'au 21 février 2023, donnant le droit de souscrire au total à 137.530 actions CGG au prix unitaire de 4,02 euros par action.