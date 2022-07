CGG et bp signent un accord pluriannuel de transformation et de curation numérique des data

(Boursier.com) — CGG annonce ce jour avoir signé avec bp un important accord pluriannuel de transformation et de curation numérique des data de bp dans le monde. Cet accord constitue une étape majeure dans la stratégie numérique de subsurface de bp.

Ariel Flores, Senior Vice-Président Subsurface, bp, a déclaré : "Notre ambition est de devenir toujours plus prévisibles et efficaces pour étayer nos décisions d'investissement. Cet accord gagnant-gagnant pour nos deux sociétés est une véritable opportunité de tirer parti de nos capacités respectives en révélant directement dans les mains de nos opérationnels du sous-sol, le potentiel caché des données non structurées".

Sophie Zurquiyah, Directeur Général, CGG, a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés pour ce partenariat innovant de transformation et de curation des data de bp, avec qui nous travaillons étroitement depuis plusieurs décennies. Ce contrat majeur reconnaît le leadership de CGG dans la transformation numérique des data. Nos équipes CGG Data Hub spécialisées, s'appuient sur notre expertise et nos technologies très différenciantes dans les sciences de la Terre et en analyse de données. En débloquant la véritable valeur d'énormes volumes de données disparates et non structurées, nos clients peuvent se concentrer sur la génération de nouvelles informations, améliorer la prise de décision durant leurs processus d'exploration-production et ainsi mieux comprendre et dé-risquer leurs actifs et optimiser leur potentiel économique."