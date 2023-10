CGG : encore des doutes ?

(Boursier.com) — Parmi les baisses du jour à Paris, CGG figure en bonne position avec un titre qui corrige de 4% à 0,658 euro, tandis que le broker Oddo BHF reste neutre sur le groupe parapétrolier avec un objectif de cours ramené de 1,14 à 0,95 euro. Si la performance récente de la société a été jugée en ligne par Portzamparc, la maison de bourse note que l'activité multi clients est ressortie très en dessous de sa prévision (62 ME, -50%, vs 120 M$ attendus) en raison de la faiblesse du niveau d'après ventes (20 M$ vs 80M$ espérés) avec notamment 20M$ de CA décalé à début juillet (le niveau d'activité dans le secteur reste largement en dessous de la période avant Covid). Au niveau de l'EBITDA, le solide niveau d'activité en SMO génère un d'EBITDA élevé qui compense la déception en DDE. A fin juin, le carnet de commandes est de 510 M$, en hausse de 54% sur un an...

Le management avait malgré tout maintenu ses guidance 2023 d'une progression de son CA d'activité comprise entre +15% et +20%, tirés par les équipements qui bénéficient d'importants appels d'offres au Moyen Orient. Le groupe de services parapétroliers a également confirmé viser une marge d'Ebitda ajusté des activités comprise entre 39% et 41% ainsi qu'un cash-flow net positif sur l'ensemble de l'année, avant variation du besoin en fonds de roulement...