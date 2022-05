CGG : dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte de CGG s'est tenue le 5 mai à Paris, sous la présidence de Philippe Salle, Président du Conseil d'administration. L'Assemblée Générale a adopté l'ensemble des résolutions qui lui ont été soumises.

Elle a notamment a approuvé :

- les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2021 ;

- les résolutions portant sur la rémunération du Président du Conseil d'administration, des administrateurs et du Directeur Général ;

- les autorisations au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'achat d'actions de la société, de procéder à des attributions gratuites d'actions et de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la société.

En outre, l'Assemblée Générale a renouvelé le mandat de Mme Sophie Zurquiyah en qualité d'administrateur pour une durée de 4 ans.

Au Conseil d'Administration

A l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil d'administration reste inchangé et se compose de 9 administrateurs dont 87,5% sont indépendants et 62,5% de femmes.

Le Conseil d'administration est composé de :

- Philippe Salle (Administrateur indépendant), Président

- Sophie Zurquiyah

- Patrick Choupin (administrateur représentant les salariés)

- Michael Daly (Administrateur indépendant)

- Anne-France Laclide-Drouin (Administrateur indépendant)

- Helen Lee Bouygues (Administrateur indépendant)

- Colette Lewiner (Administrateur indépendant)

- Heidi Petersen (Administrateur indépendant)

- Mario Ruscev (Administrateur indépendant).

Gouvernance

Le Conseil d'administration, réuni à l'issue de l'Assemblée Générale, a confirmé la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général. Philippe Salle exerçant les fonctions de Président du Conseil d'Administration, le Conseil a renouvelé Mme Sophie Zurquiyah dans ses fonctions de Directeur Général pour une durée de 4 ans.

Au cours de cette réunion, le Conseil d'administration a également décidé de modifier la composition de ses comités. En particulier, Mme Anne-France Laclide Drouin rejoint le Comité HSE et développement durable et quitte en conséquence le Comité d'investissements.

Les comités sont désormais composés comme suit :

- Comité d'audit et de gestion des risques (3 administrateurs tous indépendants) : Anne-France Laclide-Drouin (Administrateur indépendant), Présidente ; Helen Lee Bouygues (Administrateur indépendant) ; Colette Lewiner (Administrateur indépendant).

- Comité de rémunération, de nomination et de gouvernance (4 administrateurs dont 3 indépendants) : Colette Lewiner (Administrateur indépendant), Présidente ; Patrick Choupin : Heidi Petersen (Administrateur indépendant) ; Mario Ruscev (Administrateur indépendant).

- Comité d'investissements (3 administrateurs tous indépendants) : Helen Lee Bouygues (Administrateur indépendant), Présidente ; Michael Daly (Administrateur indépendant) ; Mario Ruscev (Administrateur indépendant).

- Comité HSE et développement durable (4 administrateurs dont 3 indépendants) : Michael Daly (Administrateur indépendant), Président ; Patrick Choupin ; Anne-France Laclide-Drouin (Administrateur indépendant) ; Heidi Petersen (Administrateur indépendant).

Le résultat des votes et la retransmission audio de l'Assemblée restent disponibles sur le site de la société.