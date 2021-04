CGG : disponibilité de 9.300 km2 de données retraitées du programme Agata en amont de la 7ème mise aux enchères du Brésil

CGG : disponibilité de 9.300 km2 de données retraitées du programme Agata en amont de la 7ème mise aux enchères du Brésil









Crédit photo © CGG

(Boursier.com) — CGG annonce ce jour la disponibilité des premières images du programme de retraitement de données sismiques du bloc Agata situé dans la zone brésilienne pré-salifère très prolifique du bassin de Santos. Près de 9.300 km2 de données retraitées avec les meilleures technologies de CGG permettront aux opérateurs, en amont de la 7ème mise aux enchères du Brésil, de mieux évaluer le bloc minier et le potentiel du bloc Agata.

Le bloc Agata est constitué de cibles pré-salifères ultra-profondes sous une couche de sel hautement déformée. Cette zone est particulièrement difficile à imager en raison de la géométrie complexe du sel et de la présence d'un réseau de roches ignées enchevêtrées dans le post-sel associé au volcanisme du Cabo Frio. Le programme de retraitement Agata de CGG a été conçu afin d'améliorer la continuité de la base du sel, ainsi que la cohérence latérale et la résolution globale de l'image sismique, ce qui permettra de minimiser les risques et de fournir une meilleure compréhension du potentiel d'exploration dans cette nouvelle zone.

Ce programme de 9.380 km2 reprendra l'ensemble des données existantes à très large bande de fréquences de l'étude CGG Santos VII. Le retraitement s'appuiera sur les toutes dernières technologies d'imagerie sismique et notamment l'atténuation des multiples inter-couches et l'inversion Time-Lag FWI, qui n'étaient pas disponibles lors du premier traitement des données et qui peuvent mieux répondre aujourd'hui aux complexités de cette région. Des géologues apportent leur expertise à l'équipe projet pour l'interprétation détaillée et pour tester différents modèles de sel.

Les premières images sont désormais disponibles et les migrations finales, incluant un TTI Kirchhoff et RTM 45Hz, sont en cours d'exécution. Les migrations finales se réalisent en deux étapes. La phase I, qui fournira environ 2.373 km2 de données du bloc Agata, sera disponible en mai en amont de la 7ème mise aux enchères du Brésil. La phase II livrera les 7 007 km2 restants, les migrations finales de l'intégralité du programme étant prévues en août 2021.

Dechun Lin, Executive Vice President, Multi Client, CGG, a déclaré : "Le bloc Agata à fort potentiel se trouve à proximité d'autres blocs qui ont fait récemment l'objet de demandes de permis d'exploration. L'ensemble de l'équipe projet ainsi que tous nos experts en imagerie de notre centre de Rio, sont mobilisés pour livrer ces nouvelles images Agata à fort valeur rajoutée et permettre ainsi à l'industrie d'accéder aux informations les plus précises en amont de la 7ème mise aux enchères du Brésil".