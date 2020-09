CGG : disponibilité au T4 des premières images du bassin de Gippsland

Crédit photo © CGG

(Boursier.com) — CGG annonce la disponibilité au quatrième trimestre 2020 des images préliminaires de son étude sismique 3D multi-clients réalisée dans le bassin du Gippsland, au sud-est de l'Australie. Ces données à très large bande de fréquences permettront aux opérateurs en place et aux nouveaux venus de prendre les meilleures décisions en amont des enchères de blocs miniers proposés dans le bassin sédimentaire prolifique et producteur d'hydrocarbures du Gippsland. Cette étude, une première à l'échelle du bassin, d'environ 8.700 km2 qui s'est terminée en juillet 2020 et a bénéficié d'un important préfinancement des clients, complète la première étude de retraitement des données existants. Ces deux études couvrent notamment les blocs V20-3 et V20-4 proposés dans cette nouvelle mise aux enchères.

Historiquement, la géologie de cette zone marquée par la rupture de pente du plateau continental du bassin de Gippsland et de nombreux chenaux sous-marins s'est avérée extrêmement difficile à imager. La nouvelle étude a été conçue pour fournir à l'industrie des données sismiques 3D de très haute résolution, à travers une géométrie d'acquisition avancée à large bandes et à long offset et l'utilisation des technologies de traitement de CGG. Ensemble, ces technologies permettront de délivrer des images plus précises des cibles géologiques profondes qui n'étaient pas visibles à partir des données existantes et d'étendre la couverture sismique jusqu'aux zones d'eaux profondes très prometteuses qui ne disposaient pas de données 3D auparavant, commente encore le groupe.