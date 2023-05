CGG devient le fournisseur exclusif de solutions cloud HPC de Biosimulytics pour le développement de médicaments basés sur l'IA

(Boursier.com) — CGG annonce la signature d'un contrat avec Biosimulytics, une société irlandaise de logiciels pharmaceutiques qui utilise l'intelligence artificielle (IA), pour être leur partenaire HPC cloud exclusif et leur permettre de diviser jusqu'à cinq fois le temps de conception de nouveaux médicaments.

CGG fournira à Biosimulytics une solution HPC, AI en accès cloud spécifiquement conçue pour leurs besoins. Grâce à l'expertise unique de CGG en matière de HPC, d'IA et d'algorithmique, Biosimulytics a pu développer totalement sa plateforme logicielle de premier rang pour fournir aux entreprises pharmaceutiques du monde entier, une puissante capacité de simulation prédictive unique pour le développement de nouvelles molécules de médicaments. Leur approche révolutionnaire réduit jusqu'à cinq fois le temps de mise sur le marché d'une molécule ainsi que les risques dans les développements Molécules-to-Médecine (M2M) et permet à Biosimulytics de se positionner en tant que technologie clé pour la médecine de précision.

La solution offerte par CGG répond aux besoins spécifiques de Biosimulytics en matière d'environnement HPC et IA en optimisant sa suite applicative de simulation moléculaire et de prédiction de la structure cristalline (CSP) des molécules médicamenteuses (SBDD). Grâce à la plateforme CGG, Biosimulytics peut désormais exécuter ses applications au moins cinq fois plus rapidement que sur cloud public, améliorant ainsi considérablement le retour sur son investissement et lui permettant de se focaliser sur le développement de son activité. En tant qu'entreprise européenne proposant des services cloud hébergés dans l'Union européenne, CGG offre également la protection juridique complète des réglementations de l'UE pour la propriété intellectuelle de Biosimulytics et de ses clients.

Biosimulytics, dont le siège se trouve à NovaUCD à Dublin, est une startup issue de l'University College Dublin (UCD). Biosimulytics est fortement soutenue aux niveaux national et européen et travaille comme fournisseur de solutions numériques de R&D pour certaines des plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde.

Peter Doyle, PDG de Biosimulytics, a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat exclusif avec CGG car notre besoin d'un environnement HPC et IA performant pour optimiser notre plateforme Biosim M2M est satisfait de manière unique par la solution customisée de CGG. L'espace de développement de médicaments par l'IA est maintenant à un point d'inflexion et le marché devrait dépasser les 10 milliards de dollars US d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel moyen de 25%. Notre ambition est de permettre à l'industrie pharmaceutique mondiale de transformer plus rapidement des molécules potentielles en médicaments approuvés, avec une probabilité de succès beaucoup plus élevée, en rendant la technologie prédictive issue de l'IA beaucoup plus accessible et abordable pour une utilisation généralisée par tous, des grandes sociétés pharmaceutiques aux petites sociétés de biotechnologie émergentes. L'annonce d'aujourd'hui avec CGG est une étape importante dans cette voie."