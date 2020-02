CGG : dans le bon ordre ?

CGG : dans le bon ordre ?









Crédit photo © CGG

(Boursier.com) — CGG recule de plus de 1% à 2,96 euros ce mardi, alors que la société a annoncé ce jour avoir finalisé l'arrêt définitif de son activité d'acquisition de données sismiques terrestres après la fin du dernier contrat d'acquisition sismique terrestre en Tunisie. Cette annonce, qui intervient après la sortie récente des métiers d'acquisition marine et fond de mer, confirme la mise en oeuvre réussie de la stratégie de CGG de quitter le secteur de l'acquisition de données sismiques.

A ce jour, CGG détient toujours une participation minoritaire dans la société ARGAS qui opère au Moyen-Orient...

"La cession en cours de l'activité MultiPhysics, et la sortie des JV Argas (49%) et Seabed (40%) seront des catalyseurs importants, même si les conditions sont peu favorables à ce stade" commente Portzamparc qui estime que le principal catalyseur sur 2020 "reste le refinancement d'une dette qui est toujours coûteuse (605M$ à 8,4%, 507M$ à Libor/Euribor +4% cash +8,5% PIK) qui sera un levier important tant sur le P&L que sur la génération de cash"... Pour l'analyste, "idéalement, CGG devrait d'abord finaliser la sortie de l'acquisition, renégocier des RCF et obtenir un meilleur rating par les agences de notation. Ces opérations permettraient de mieux définir l'enveloppe de financement nécessaire et d'obtenir des conditions financières plus favorables" conclut Portzamparc qui vise un cours de 3,18 euros sur le dossier en conseillant de se renforcer...