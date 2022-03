CGG : contrat majeur !

(Boursier.com) — CGG a été sélectionné par PXGEO pour le traitement-imagerie d'une étude sismique fond de mer (OBN) menée en deux étapes sur le champ de Sapinhoa dans le bassin de Santos, au large du Brésil. Les données finales apporteront à Petrobras, opérateur du champ, une meilleure compréhension de la géologie pour mieux guider le développement de la production et la récupération du pétrole. Peter Whiting, EVP, Geoscience, CGG, a déclaré : "Avec notre palmarès inégalé de projets OBN dans la zone pré-salifère, CGG est sans aucun doute le leader mondial en imagerie sismique de fond de mer. L'imagerie du sous-sol pré-salifère reste un défi. Les experts de notre centre de recherche dédié de Rio sont unanimement reconnus pour le développement d'algorithmes de calcul et de technologies adaptés à chaque projet de fond de mer 4D de cette zone pré-salifère et pour la fourniture finale d'images de très haute qualité".

Le traitement de l'étude sismique 3D de base de 575 km2 enregistrée par l'équipe Poseidon fond de mer de PXGEO est déjà en cours d'exécution au centre d'imagerie CGG de Rio. Pour répondre à la difficulté d'imager les structures de la zone pré-salifère et mieux comprendre le comportement géomécanique du réservoir, les experts CGG mettent en oeuvre les toutes dernières technologies d'imagerie propriétaires, notamment l'inversion Time-Lag FWI, l'atténuation des multiples internes et la technologie de migration des moindres carrés. Le traitement de l'étude 4D est programmé en 2023.