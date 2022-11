CGG confirme un cycle haussier

(Boursier.com) — Sur 9 mois, le chiffre d'affaires de CGG est de 610 millions de dollars, en baisse de -5% et en légère hausse pro-forma sur un an.

Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 35% pour Geoscience, 38% pour Earth Data (soit 73% du total pour DDE) et de 27% pour SMO.

L'EBITDAs des activités du Groupe est de 241 M$, en hausse de +27% sur un an et le taux de marge est de 40%.

L'EBITDAs ajusté des activités du Groupe est de 236 M$.

Le résultat opérationnel des activités du Groupe est de 86 M$. La marge est de 14%, et le résultat opérationnel ajusté des activités du Groupe est de 82 M$, incluant un impact net lié à l'évolution du taux de change EURO/USD estimé à 12 millions$ comparé à l'année passée.

Le résultat opérationnel IFRS du Groupe, après ajustement lié à IFRS 15, ressort à 97 M$.

Le coût de la dette s'élève à -75 M$. Le montant total d'intérêts payés à fin septembre est de -47 M$.

Après impôts, le résultat net des activités poursuivies est de -2 M$. Le résultat net du Groupe à fin septembre 2022 est de -4 M$.

Le résultat net part du Groupe, après prise en compte des intérêts minoritaires, est de -2 M$ (-1 ME au 1er semestre 2022).

Bilan à fin septembre

La trésorerie du Groupe à fin septembre s'élève à 325 M$ et inclut 225 M$ de trésorerie disponible et 100 M$ de lignes de crédit revolving non tirées.

La dette nette ressort à 976 M$. Le ratio d'endettement, dette nette sur EBITDAs ajusté des activités est de 2,5x à fin septembre 2022.

Ajustement des objectifs

CGG ajuste ses objectifs 2022. Ainsi, le chiffre d'affaires des activités 2022 est attendu autour de 900 M$, stable proforma sur un an.

L'Ebitdas des activités 2022 attendu autour de 380 M$, en hausse de 10% sur un an et de 15% pro-forma. La marge 2022 d'Ebitdas des activités ressortirait en hausse à environ 42% grâce à un mix des activités plus favorable.

Les investissements multi-clients (EDA) 2022 sont attendus autour de 200 M$ avec un taux de préfinancement autour de 60-70% du fait du décalage de préfinancements de nos projets Brésil sur 2023. Investissements industriels et R&D 2022 attendus à environ 60m$, en baisse de 10m$ par rapport à l'objectif 2022 initial.

Le free EBITDAs 2022 (EBITDAs - Investissements) est attendu autour de 120 M$ sur la base de ces nouvelles hypothèses, quasiment en ligne avec les attentes de CGG issues des objectifs initiaux de début mars 2022.

CGG confirme un cycle haussier à partir de 2023 suite au raffermissement actuel du marché.