CGG confirme la phase 3 de l'étude multi-clients multi-azimut dans la zone nord du Viking Graben

(Boursier.com) — CGG annonce ce jour la phase 3 de son étude multi-clients 3D située dans le nord de la Mer du Nord destinée à enrichir le programme 'Northern Viking Graben' (NVG) existant avec l'apport d'un deuxième azimut et à étendre la couverture de CGG dans cette zone du UKCS.

"Cette phase 3, qui est prévue de débuter début mai 2022 et de se poursuivre tout au long de la saison de la mer du Nord, vient compléter les phases 1 et 2 de 2020 et 2021. Les premières images de la phase 3 devraient être disponibles début 2023 et les images finales début 2024. Cette étude est préfinancée par nos clients" commente le groupe.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : "Avec cette phase 3 de notre programme pluriannuel, CGG poursuit sa trajectoire stratégique d'extension et d'enrichissement de sa bibliothèque de données dans les régions matures. Cette expansion s'appuie sur la compréhension approfondie de CGG de la zone du Northern Viking Graben et sur notre couverture actuelle de 47.000 km(2) dans le nord de la mer du Nord. Les commentaires des clients sur la haute qualité des produits livrés lors de la phase 1 confirment que, grâce à l'imagerie supérieure de CGG, l'étude NVG améliorée et étendue permettra de réduire davantage les risques des champs existants et d'accélérer les découvertes nouvelles, le potentiel des champs de proximité et l'identification des futurs sites de stockage de gaz carbonique."

La phase 3 permettra d'enregistrer environ 9.000 km2 de données supplémentaires dans la direction est-ouest. Comme pour les deux premières phases, la technologie multi-composante sera mise en oeuvre pour l'acquisition. Grâce aux dernières technologies avancées de modèle de vitesse et d'imagerie de CGG, les nouvelles données seront traitées avec les données nord-sud existantes pour obtenir ainsi un volume dans les deux directions d'acquisition.

Avec ce deuxième azimut, l'imagerie de haut de gamme de CGG a fortement amélioré les images des différents types de failles multidirectionnelles présentes dans cette région et augmenté significativement la résolution pour résoudre la stratigraphie complexe des réservoirs.