CGG : collaboration avec LightOn

(Boursier.com) — CGG et LightOn, ont conclu un nouveau contrat visant à exploiter les solutions industrielles de calcul haute performance de CGG. Cela permettra à LightOn d'évaluer et de tester de manière optimale les grands modèles de langage afin de soutenir le déploiement industriel de l'IA.

"L'IA de LightOn permet de répondre à une large variété d'applications industrielles en tirant parti de Paradigm, sa plateforme d'IA générative. Elle peut dorénavant tirer profit de l'approche de CGG, axée sur les résultats, hautement optimisée et durable pour le HPC industriel, basée sur sa technologie propriétaire de refroidissement par immersion et l'utilisation d'énergie 100% renouvelable, qui a fait ses preuves dans l'industrie de l'énergie", explique CGG. LightOn peut désormais capitaliser sur le Centre d'Excellence HPC & AI de CGG pour comparer ses LLM, en explorant des configurations matérielles innovantes hébergées par CGG afin d'identifier la solution la plus optimale.