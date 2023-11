CGG : collaboration avec Eclairion

(Boursier.com) — CGG et Eclairion, premier centre d'hébergement de supercalculateurs en conteneur en France, ont annoncé un accord de collaboration pour établir une infrastructure de pointe, économe en énergie, capable d'héberger les serveurs de nouvelle génération à haute densité de puissance.

Les deux entreprises technologiques françaises de premier plan collaborent pour apporter l'expertise de CGG en matière de HPC et de refroidissement par immersion au nouveau centre de données modulaire à faible émission de carbone d'Eclairion à Bruyères-le-Châtel, dans l'Essonne, et créer un environnement cloud industriel HPC et IA hautement optimisé, productif, durable et flexible.

"En s'appuyant sur une énergie 100% renouvelable et l'expertise de CGG en matière de refroidissement par immersion, les utilisateurs industriels, académiques et gouvernementaux peuvent réduire de manière significative l'empreinte environnementale de leurs charges de travail intensives en calcul, notamment les applications IA et HPC nécessitant des architectures haute densité de nouvelle génération", explique CGG.

Cette collaboration stratégique souligne l'engagement des deux sociétés à répondre à la demande croissante du marché du cloud HPC tout en donnant la priorité au développement durable et à l'optimisation des performances.