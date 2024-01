CGG : au tapis !

(Boursier.com) — Dans de gros volumes, CGG plonge de 12,5% à 0,442 euro, au plus bas historique. Le fournisseur de services géophysiques est délaissé après que Kepler Cheuvreux eut dégradé le dossier à 'conserver' avec une cible réduite de 1,5 à 0,7 euro. "Bien que la société dispose d'actifs et de positions clés, en particulier dans les divisions équipement et géosciences, la dynamique du secteur multi-clients est structurellement limitée par la concentration de l'industrie sur les domaines existants", indique le broker.