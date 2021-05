CGG attributaire par Equinor d'un contrat pour le traitement d'une étude sismique fond de mer au Brésil

CGG attributaire par Equinor d'un contrat pour le traitement d'une étude sismique fond de mer au Brésil









Crédit photo © CGG

(Boursier.com) — CGG annonce avoir été sélectionné par Equinor pour le traitement-imagerie de son étude sismique 3D fond de mer Bacalhau couvrant une superficie de 409 km(2) et actuellement en cours d'acquisition dans le bassin de Santos dans les eaux profondes du Brésil. Les données finales de l'intégralité de l'étude devraient être livrées dans les dix mois suivant la fin des travaux d'acquisition, prévue en mai 2021.

Le projet de traitement est déjà en cours d'exécution au centre d'imagerie CGG de Rio de Janeiro, où ses experts en géosciences mettent en oeuvre leurs toutes dernières technologies d'imagerie propriétaires, notamment l'inversion Time-Lag FWI (TLFWI) et l'atténuation des multiples inter-couches, pour répondre à la difficulté d'illuminer cette zone pré-salifère caractérisée par une couche de sel stratifiée très épaisse. L'association des données fond de mer avec l'inversion TLFWI permettra de construire un modèle de vitesse et d'obtenir des images plus détaillées et fiables, pour une meilleure compréhension de la géologie dans ces zones post-salifères, intra-salifères et, surtout pré-salifères.

Les images de très haute qualité du sous-sol permettront une meilleure interprétation structurelle attendue pour guider les futurs programmes de forage et de développement du champ majeur de Bacalhau.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : "L'attribution de ce nouveau contrat fond de mer, après avoir récemment terminé avec succès plusieurs projets de traitement fond de mer similaires, témoigne de la position de CGG en tant que leader mondial en imagerie sismique de fond de mer. Grâce à nos soixante ans d'expérience au Brésil, à notre connaissance géologique approfondie du bassin de Santos et à notre imagerie exclusive dans les eaux profondes brésiliennes, les clients savent qu'ils peuvent compter sur notre expertise et nos technologies de pointe pour livrer les meilleures images du sous-sol pré-salifère nécessaires à la prise de décisions critiques pour le bon développement des réservoirs."