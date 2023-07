CGG annonce ses résultats du T2

(Boursier.com) — CGG annonce un Chiffre d'affaires au T2 de 289 M$, en hausse de 20% sur un an. L'Ebitda est de 104 M$, avec une marge de 36% liée au business mix. Le Résultat opérationnel des activités est de 77 M$, en hausse de 17% sur un an et une marge de 27%. Le Résultat net ressort à 39 M$.

Le Cash-flow net est de (79) M$ qui inclut notamment (45) M$ de variation négative du besoin en fonds de roulement, principalement liés à SMO.

Le Cash liquidités ressort à 315 M$ à fin juin 2023, y compris 95 M$ de facilités de crédit revolving non tirées.

La Dette nette avant IFRS 16 est de 969 M$ à fin juin 2023.

A fin juin 2023, le carnet de commandes du groupe CGG s'établit à 510 M$, en hausse de 54% sur un an.

Le chiffre d'affaires de Géoscience est de 80 M$, en hausse de 14% d'une année sur l'autre.

L'activité Geoscience reste solide dans toutes les régions, soutenue par une demande mondiale croissante en imagerie OBN et pour une plus grande résolution des images. Le niveau d'activité commerciale reste élevé et le carnet de commandes est en hausse de 19% par rapport à l'année précédente, à 235 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires en données Earth Data est de 62 M$, en baisse sur un an de (5)%, ajusté des frais de transfert et de la vente de la bibliothèque de données US terrestres.