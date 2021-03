CGG annonce le succès de son offre d'obligations senior garanties de 500 M$ et de 585 ME

Crédit photo © CGG

(Boursier.com) — CGG annonce ce jour que CGG S.A. a placé avec succès une offre d'obligations seniors garanties venant à échéance en 2027 d'un montant nominal total de 500 millions de dollars américains et portant intérêt au taux de 8,75% et d'obligations seniors garanties venant à échéance en 2027 d'un montant nominal total de 585 millions d'euros et portant intérêt au taux de 7,75%.

Les Obligations seront garanties sur une base senior par certaines filiales de CGG S.A. et seront émises au pair et devraient être émises le 1er avril 2021.

CGG annonce également la signature à la Date d'Emission d'un contrat de crédit renouvelable (RCF) super senior, d'un montant de 100.000.000 dollars américains garanti par les mêmes sûretés que les Obligations, et dont la détermination du prix est, en partie, liée aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Aucun tirage n'est prévu au titre du contrat de crédit renouvelable à la date de l'Offre.

Sophie Zurquiyah, Directrice Générale de CGG S.A., a déclaré : "Le succès du refinancement de notre dette sursouscrite souligne la confiance du marché financier dans notre Groupe au modèle faiblement capitalistique, fort de ses collaborateurs, de ses données et de ses technologies ainsi que dans notre stratégie et nos perspectives d'avenir. Cette opération a permis de simplifier notre structure de capital, qui est désormais plus flexible, moins cher et qui comprend une facilité de crédit. Avec une liquidité solide, une génération de trésorerie nette positive attendue dès 2021, nous sommes déterminés à poursuivre la croissance de notre entreprise et apporter une valeur accrue pour toutes nos parties prenantes."

CGG envisage d'utiliser le produit de cette Offre, avec la trésorerie disponible, afin de :

-racheter, par voie d'offre de rachat lancée le 15 mars 2021 et venant à expiration le 29 mars 2021 (avec un règlement prévu à la Date d'Emission) par CGG Holding (U.S) Inc., la totalité de ses obligations seniors de premier rang garanties venant à échéance en 2023 émises pour un montant total de 300.000.000 de dollars américains et 280.000.000 d'euros ;

-satisfaire et libérer à la Date d'Emission et par la suite rembourser le 1er mai 2021 les Obligations de Premier Rang Existantes qui n'auront pas été rachetées lors de l'Offre de Rachat ;

-satisfaire et libérer à la Date d'Emission et par la suite rembourser le 14 avril 2021 les obligations de second rang garanties venant à échéance en 2024 émises par CGG S.A pour un montant total de 355.141.000 de dollars américains et 80.372.000 d'euros ; et payer tous les frais et dépenses liés à ce qui précède.