CGG annonce la vente de l'activité GeoSoftware à Topicus.com et Vela Software

(Boursier.com) — CGG et Topicus.com Inc (TSXV: TOI) annoncent la signature d'un accord portant sur la vente de l'activité GeoSoftware. Cette transaction deviendra effective dès que les conditions prévues mutuellement dans l'accord seront remplies.

"En tant que propriétaires de long terme de leurs nouvelles activités, Topicus et Vela Being veulent maintenir les standards d'excellence distillés par CGG dans toutes les solutions de GeoSoftware " a déclaré Gabor Czegledy, CEO de Vela's Energy Portfolio. Pour Han Knooren, Group CEO de TSS Operating Group au sein de Topicus. "Nous nous réjouissons de l'arrivée de GeoSoftware et de ses employés et de leur prochaine intégration pour le long terme dans notre portefeuille. L'activité GeoSoftware sera conjointement détenue par Topicus (à hauteur de 60%) et par Vela (à hauteur de 40%)".

Pour Sophie Zurquiyah, DG de CGG : "GeoSoftware possède aujourd'hui une position de leader dans un marché de niche. Je suis persuadée que ce rachat par Topicus et Vela, sociétés spécialisées dans les logiciels, avec un principe de détention permanente de leurs nouvelles acquisitions, garantit l'avenir des employés et des activités de GeoSoftware. Ensemble, ils permettront à GeoSoftware d'agrandir son offre et de remporter de nombreux nouveaux succès".