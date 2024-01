CGG : accord à Trinité-et-Tobago

(Boursier.com) — CGG a conclu un accord avec le ministère de l'Energie et des Industries Energétiques de la République de Trinité-et-Tobago portant sur le retraitement des données sismiques 3D provenant des blocs offshore 25a, 25b, 26 et 27.

Situé dans les eaux profondes du pays, le projet fait l'objet d'engagements fermes de la part de l'industrie et les premières images sismiques seront disponibles fin février 2024. L'accord porte également sur la livraison de données géologiques et de puits, par GeoWells, la plateforme de pointe de CGG.

CGG s'est engagé à retraiter plus de 5500 km2 de données sismiques 3D dans le bassin complexe d'Eastern Columbus et fournir des images sismiques plus modernes nécessaires à une meilleure compréhension des systèmes géologiques de cette zone sous-explorée. Les dernières technologies propriétaires d'imagerie, notamment l'inversion Time-Lag FWI (TL-FWI), seront déployés sur ce projet.