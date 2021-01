CGG accepte l'offre de Rasmussengruppen d'achat des actions Shearwater

CGG accepte l'offre de Rasmussengruppen d'achat des actions Shearwater









Crédit photo © CGG

(Boursier.com) — Le 9 janvier, Eidesvik Offshore ASA a décidé d'exercer son option de vente et de vendre à CGG toutes ses actions de Shearwater au prix d'exercice de 30 M$. Dans le cadre de cette transaction, CGG SA fera l'acquisition de 1 987 284 actions de catégorie A. À la conclusion de cette transaction, CGG augmentera sa participation dans Shearwater Geoservices Holding AS à hauteur de 6,64 % du total des actions en circulation et à 6,72 % des actions ayant des droits de vote.

Le 11 janvier, CGG a accepté l'offre ferme de Rasmussengruppen d'acquérir toutes les actions Shearwater détenues par CGG SA, y compris celles qui seront détenues à la suite de l'exercice par Eidesvik de son option de vente. Par cette transaction, CGG SA vendra un total de 3 945 532 actions de catégorie A de Shearwater Geoservices Holding AS à leur juste valeur marchande, pour une contrepartie totale en espèces de 27,62 millions de dollars américains. Cette transaction devrait être finalisée au plus tard le 1er février 2021 sous réserve des conditions de clôture habituelles.