CGG : accélère après les annonces

CGG : accélère après les annonces









Crédit photo © CGG

(Boursier.com) — CGG grimpe de 3,5% ce lundi à 2,896 euros après avoir finalisé la sortie définitive de son activité d'acquisition de données sismiques fond de mer et mis fin à son accord d'actionnariat dans la joint-venture Seabed Geosolutions (SBGS) et ce à compter du 31 décembre 2019.

En ligne avec sa stratégie de sortie des activités d'acquisition de données sismiques, CGG a signé un accord pour transférer sa participation de 40% dans la joint-venture Seabed Geosolutions vers Fugro d'ici à la fin du premier trimestre 2020 et pour finaliser les différents sujets de financement de SBGS et de non concurrence en payant $35 millions à Fugro avant le 31 décembre 2019.

Ce paiement inclus, le groupe parapétrolier prévoit un net cash-flow 2019 positif, supérieur à ses attentes, de quoi doper le cours du bourse du jour, d'autant que les prix du baril de brut se maintiennent actuellement au plus haut depuis 3 mois, au-dessus des 68$ le Brent...

Rappelons que les comptes consolidés du T3 avaient été marqués par un Chiffre d'affaires et un EBITDA en très forte croissance : En IFRS, le Chiffre d'affaires était ressorti à 323 M$, le résultat opérationnel à 98 M$ et le résultat net à 41 M$. Au T3 toujours, le Cash-Flow net s'était inscrit à 167 M$, lié à une variation positive de 50 M$ du fonds de roulement des activités abandonnées et à une génération de cash élevée des activités Multi-Clients et Équipement.

Sur 9 mois, le Cash-Flow net est ressorti à 179 M$. La dette nette avant IFRS 16 était de 590 M$ à fin septembre, les liquidités de 596 M$ et le ratio d'endettement dette nette/EBITDAs des 12 derniers s'était établi à moins de 0,8 fois...