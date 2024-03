CGG : à suivre demain

(Boursier.com) — CGG sera également de sortie demain avec la présentation de ses résultats du 4ème trimestre 2023 et de l'ensemble de l'année. Le management a déjà indiqué que le chiffre d'affaires des activités au T4 est attendu autour de 316 M$, en très légère baisse de -1% sur un an. Le chiffre d'affaires des activités 2023 devrait s'établir autour de 1,12 Mds$, en hausse de 21% sur un an, soutenu notamment par d'importantes livraisons d'équipements pour de grands projets OBN et terrestres. L'EBITDAs 2023 des activités du Groupe est lui attendu autour de 390 - 400 M$. CGG anticipe également un cash-flow net positif d'environ 30 M$ pour l'ensemble de l'année 2023 qui inclut 65 M$ de pénalité pour des engagements contractuels de navires.

Le groupe parapétrolier connait un début d'année compliqué avec une action qui affiche un déficit de près de 30% depuis le premier janvier.