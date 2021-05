CGG : 1 euro

Crédit photo © CGG

(Boursier.com) — CGG monte de 2,5% à 1 euro, alors que le groupe a annoncé ce jour que Sercel et Low Impact Seismic Sources (LISS) avaient engagé des négociations exclusives pour l'acquisition de LISS par Sercel. En collaboration avec Shell, LISS a développé la TPS (Tuned Pulse Source), une source sismique marine innovante avec un contenu basse fréquence nettement amélioré.

La TPS de LISS est la solution qui répond le mieux aux besoins de l'industrie pour les basses fréquences qui permettent une pénétration améliorée, une interprétation quantitative plus aisée et de meilleurs résultats FWI (Full Waveform Inversion), notamment lorsqu'elle est combinée à des données à long déport, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

Sercel va continuer à développer et à commercialiser la TPS dans le monde entier tandis que Shell va apporter son support lors des essais en mer qui seront effectués cet été et accomplira une première mission commerciale avec la TPS de LISS à la fin de l'année.

"Cette petite acquisition complète le portefeuille de Sercel, qui va développer et commercialiser cette solution" commente Portzamparc qui vise un cours de 1,35 euro en restant à l'achat sur le dossier.