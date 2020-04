CGG : 1 euro

Crédit photo © CGG

(Boursier.com) — CGG remonte de 3% à 1 euro ce jeudi, dans le sillage du baril de pétrole qui redresse la tête après le krach du début de semaine. La chute des cours du brut va fortement affecter l'activité sismique, comme le montre la dernière communication de son concurrent norvégien PGS, mais CGG est devenu "moins cyclique" souligne Portzamparc dans une note. L'analyste vise ainsi toujours un cours de 1,35 euro en restant à l'achat sur le dossier.

Hier, la Société Générale avait en revanche dégradé la valeur à 'conserver' tout en réduisant sa cible de 1,99 à 1,13 euro. La banque estime que les investissements dans l'industrie énergétique mondiale s'effondreront en 2020 et 2021... En outre, 2020 sera une année d'"évaluation" car si les entreprises sont en meilleure forme qu'en 2014, ce ralentissement pourrait être "plus sévère".

Dans ce contexte, avoir une proportion plus faible de coûts fixes par rapport aux coûts variables sera "critique". Le courtier estime par ailleurs que l'année prochaine pourrait bien être celle des fusions et acquisitions dans le secteur.

Si des opérations entre entreprises sont principalement envisagées, les fonds de capital-investissement et les fonds souverains pourraient être tentés...