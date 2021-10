Cerinnov : une perte nette de 1,2 ME au 1er semestre 2021

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Cerinnov s'établit à 4,4 millions d'euros en hausse de +15% par rapport au 1er semestre 2020.

Au cours des 6 premiers mois, Cerinnov Group a enregistré le retour à une dynamique commerciale plus soutenue avec la signature de plusieurs nouvelles commandes fermes pour un montant de plus de 4 ME, avec de grands acteurs français et internationaux.

Une tranche importante de ces commandes reste à livrer et à facturer au second semestre 2021.

Ces nouvelles avancées commerciales sont encourageantes et traduisent le retour progressif des investissements des donneurs d'ordre à l'échelle mondiale, alors que les incertitudes quant à l'évolution de la situation sanitaire semblent se réduire progressivement

Après prise en compte des variations nettes des amortissements et des dépréciations pour un montant de 437 kE, les pertes d'exploitation avant impact des écarts d'acquisition sont également réduites par 2 à -0,9 ME (-1,8 ME au 1er semestre 2020). Les pertes nettes sont également réduites à -1,2 ME (-2,1 ME au 1er semestre 2020).

Au 30 juin, Cerinnov Group affiche une situation financière caractérisée par des capitaux propres de 4 ME et une dette financière de 9,2 ME, intégrant un emprunt de couverture (PGE) d'un montant de 3,6 ME qui bénéficie d'une franchise de remboursement en capital jusqu'en mai 2022.

Des disponibilités de 2,3 ME intègrent une série de mesures d'aide, obtenues principalement en 2020, (aides gouvernementales, suspension d'échéances de prêts, mise en place d'un PGE, subvention et prêt de la Région) qui lui a permis de défendre sa trésorerie dans la situation exceptionnelle de 2020.