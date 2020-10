Cerinnov : sur le semestre, un résultat net de -2,1 ME

Cerinnov : sur le semestre, un résultat net de -2,1 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — sur le premier semestre, Cerinnov enregistre une baisse de son EBITDA à -1,3 ME et de son résultat d'exploitation à -1,8 ME, après prise en compte des variations nettes d'amortissements et de dépréciations.

Après comptabilisation de la dotation aux amortissements de l'écart d'acquisition liée au rachat de Ceramifor et d'Emaux Soyer, le résultat net s'établit à -2,1 ME.

La société disposait de disponibilités nettes de 2,9 ME à fin juin 2020 contre 1,2 ME à fin décembre 2019.

La société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et, compte-tenu de la trésorerie et des commandes en-cours à ce jour, elle considère être en mesure de respecter l'ensemble de ses échéances à venir pour les 12 prochains mois.