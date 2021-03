Cerinnov s'envole après les annonces

Cerinnov s'envole après les annonces









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cerinnov s'envole de 60% ce vendredi en Bourse de Paris, à 2,25 euros, alors que le spécialiste du développement de process industriels, de l'ingénierie robotique et des équipements pour l'industrie de la céramique et du verre en France et à l'international, a annoncé la signature de 5 commandes fermes, pour un montant total d'environ 2,8 millions d'euros, facturables et livrables sur l'exercice 2021.

En France, Cerinnov Group a signé avec l'un des premiers porcelainiers français la commande d'un nouvel équipement basé sur une nouvelle technologie révolutionnaire en céramique traditionnelle pour la mise en forme de produits complexes. Cette commande permet au Groupe de renforcer sa présence sur un des plus importants pôles céramiques.

Cerinnov Group a également signé un contrat de fournitures d'équipements traditionnels de mise en forme et de cuisson avec une faïencerie traditionnelle ainsi qu'une commande d'équipements de décoration pour un grand groupe français du luxe. En Egypte, un fabricant de céramique technique renouvelle sa confiance en Cerinnov Group en investissant dans un nouveau four. En Italie, un fabricant italien de céramique, filiale d'un autre grand groupe français, a acheté à Cerinnov Group 5 nouveaux fours qui fonctionneront en remplacement de ses fours tunnels, en vue d'offrir une plus grande flexibilité dans la gestion de sa production. Cette commande consolide le partenariat développé avec cette entreprise et concrétise la part majeure des équipements conçus et fabriqués par Cerinnov Group dans leur parc machines.