Cerinnov : retour progressif à une normalisation en 2021 à confirmer

(Boursier.com) — Cerinnov Group, spécialiste de l'ingénierie robotique et des équipements industriels pour l'industrie de la céramique et du verre en France et à l'international, publie ses résultats annuels 2020, arrêtés lors d'un Conseil d'Administration qui s'est tenu le 28 avril 2021 après audit par les commissaires aux comptes.

Dans la poursuite du premier semestre, la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 a continué de peser au second semestre sur les investissements de ses principaux secteurs clients pénalisant l'activité commerciale du Groupe et ses résultats sur l'ensemble de l'année. Afin de faire face à cette situation, le Groupe a engagé rapidement, dès le 1er semestre, des mesures de réduction de ses charges et de maîtrise de sa consommation de trésorerie, qu'il a poursuivi au second semestre. Au total, Cerinnov Group aura ainsi généré sur l'ensemble de l'année des économies de l'ordre de 2 ME, lui permettant d'adapter sa structure de charges à son périmètre d'activité réduit et d'en limiter les impacts.

En parallèle, en vue de défendre sa trésorerie dans cette situation exceptionnelle, Cerinnov Group a activé au cours de l'année une série de mesures d'aide (aides gouvernementales, suspension d'échéances de prêts, mise en place d'un PGE, subvention et prêt de la Région) qui lui a permis de maintenir ses disponibilités nettes à hauteur de 2,7 ME au 31 décembre 2020, contre 2,9 ME à fin juin 2020.

Il est important de rappeler que ces décisions ne remettent pas en question la capacité de rebond du Groupe tant au niveau industriel que commercial, alors que la situation sanitaire semble se normaliser en ce début d'année et que les incertitudes quant à l'évolution de cette situation se réduisent progressivement.

2021 : un retour progressif à une normalisation à confirmer Illustrant cette normalisation en cours

Cerinnov Group a annoncé en mars dernier la signature de cinq commandes fermes, pour un montant total d'environ 2,8 ME, facturables et livrables sur l'exercice 2021.

Si ces commandes sont encourageantes, démontrant le retour progressif des investissements des donneurs d'ordre à l'échelle mondiale, cette dynamique demandera à être confirmée au cours des prochains mois avant de refléter une tendance qui s'inscrira durablement dans le temps.

Cerinnov Group informe par ailleurs le marché, par souci de transparence, qu'il a détecté, en date du 27 mars 2021, une intrusion sur son réseau informatique et le déploiement d'un logiciel de type "ransomware" (logiciel rançonneur). Par mesure de précaution, l'ensemble des systèmes d'information (réseau informatique et applications) ont été immédiatement arrêtés afin d'éviter toute propagation du logiciel malveillant. Les investigations techniques menées par nos équipes informatiques, accompagnées d'experts reconnus en cyber sécurité, ont révélé que le virus avait été circonscrit à un seul ordinateur et qu'aucune perte significative ni vol de données n'était à déplorer. L'ensemble des systèmes d'information est aujourd'hui revenu à la normale...