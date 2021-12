Cerinnov : retour de bâton

(Boursier.com) — Cerinnov corrige de 8% à 1,45 euro ce vendredi, alors que le spécialiste du développement de process industriels, de l'ingénierie robotique et des équipements pour l'industrie de la céramique et du verre en France et à l'international, a annoncé la signature de plusieurs nouvelles commandes fermes, pour un montant total de près de 1,6 millions d'euros, facturables et livrables en 2022. Ces commandes incluent notamment la vente d'un four thermique pour un acteur de la céramique technique en Suède et le renouvellement de la confiance, post-crise sanitaire, d'un des leaders mondiaux de la céramique dans les arts de la table, pour la fourniture de machines de coulage sous pression robotisée.

Cerinnov Group renoue ainsi, en 2021, avec une dynamique commerciale soutenue, caractérisée par un retour des investissements des donneurs d'ordres, en France et à l'international, lui permettant "d'aborder la fin d'année et 2022 avec une confiance retrouvée". Portzamparc commente : "Les commandes qui viennent d'être annoncées représentent 12% de notre CA 2022 (13,3 ME)", de quoi rester à l'achat sur le dossier en visant un cours de 2,1 euros.