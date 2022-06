Cerinnov Group vise une croissance du chiffre d'affaires d'au moins 40% cette année

(Boursier.com) — Cerinnov Group a annoncé de nouvelles signatures de commandes fermes pour un montant total de près de 2,7 ME, facturables et livrables en 2022. Ces commandes incluent la vente de machines et de fours en Europe (France, Angleterre, Portugal), en Chine et au Brésil à des acteurs majeurs mondiaux de la céramique, confirmant le retour des investissements des donneurs d'ordres à l'échelle mondiale.

En ajoutant le montant des commandes signés en 2021 et facturables en 2022, le carnet de commandes pour l'année en cours s'élève à date à un total de 11 ME, permettant à Cerinnov d'anticiper une croissance du chiffre d'affaires d'au moins +40% sur l'exercice 2022 par rapport à 2021.