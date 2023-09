Cerinnov Group : un analyste apprécie les annonces et ajuste ses objectifs

(Boursier.com) — Cerinnov Group grimpe de 1,7% à 3,50 euros, alors que le spécialiste de l'ingénierie robotique et des équipements industriels pour l'industrie de la céramique et du verre en France et à l'international a publié ses comptes pour le premier semestre 2023, caractérisés par une nouvelle appréciation de la rentabilité et une poursuite de la dynamique commerciale.

Au premier semestre 2023, Cerinnov Group est parvenu à maintenir son chiffre d'affaires à un niveau stable de 6,4 ME malgré des délais d'approvisionnement allongés.

Cette stabilité du chiffre d'affaires sur les 6 premiers mois ne reflète pas la dynamique commerciale en cours qui est restée très soutenue sur la période, au même niveau que celle qui avait été enregistrée à la même période en 2022.

Ainsi, le carnet de commandes sécurisé, couvrant uniquement les commandes issues de l'activité Equipements, s'établit à date à 12,5 ME, dont 9,5 ME facturables en 2023 (5,7 ME après retraitement du chiffre d'affaires de 3,8 ME déjà comptabilisé pour cette activité au 30 juin 2023).

Ce montant est supérieur à date au volume total de chiffre d'affaires qui avait été enregistré pour l'activité Equipements pour l'exercice 2022 et n'intègre pas les commandes liées aux consommables.

Doublement de l'EBITDA au 1er semestre 2023 (11,6% du chiffre d'affaires)

Au 1er semestre 2023, Cerinnov Group a continué de bénéficier de la transformation de son modèle économique opérée par l'entreprise en 2020 et 2021, lors de deux années de crise économique et sanitaire, lui permettant aujourd'hui d'afficher un modèle plus rentable, moins consommateur de cash, et disposant d'une capacité industrielle et commerciale intacte.

Sur la période, la marge brute s'est appréciée de 9 points à 59% du chiffre d'affaires, un niveau non normatif lié à la non-linéarité des commandes.

L'appréciation de la marge brute et l'encadrement toujours strict des charges opérationnelles sur la période permettent à Cerinnov Group d'afficher un doublement de l'EBITDA qui passe de 355 KE à 747 KE, externalisant ainsi une marge EBITDA de 11,6% (6 points de plus qu'au S1 2022).

Le résultat d'exploitation passe en territoire positif au 1er semestre 2023 à 276 KE, contre une perte d'exploitation de (86) KE sur la même période en 2022.

Après comptabilisation de la dotation aux amortissements des écarts d'acquisition, des résultats financier et exceptionnel et de la charge d'impôt, Cerinnov Group s'approche de l'équilibre avec un résultat net part du Groupe de (81) KE contre (676) ME au premier semestre 2022.

Nouvelle génération de cash et poursuite du désendettement

Au 30 juin 2023, Cerinnov a poursuivi le renforcement de sa structure financière :

- Une appréciation de la marge brute d'autofinancement qui passe en territoire positif dès le 1er semestre, permettant de financer la 'R&D' et de rembourser une partie du désendettement ;

- Une stabilisation du fonds de roulement (BFR), qui a atteint un niveau normatif en fin d'année 2022, après avoir été réduit par 2 depuis 2019 ;

- Une génération de cash issue de l'activité de 685 KE, en augmentation par rapport au 30 juin 2022, et 13 fois supérieure au niveau du 30 juin 2021 ;

- Une poursuite du désendettement avec une dette financière brute, incluant les avances remboursables, qui s'établit à 8,2 ME au 30 juin 2023 contre 9,3 ME au 31 décembre 2022 et 9,8 ME au 30 juin 2022.

Portzamparc parle d'une publication qui tempère ses anticipations de croissance, mais majore ses prévisions de marge. De quoi ajuster le cours cible de 3,2 à 4,1 euros en restant à l'achat sur le dossier.