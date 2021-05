Cerinnov Group : signature de nouvelles commandes pour un montant d'environ 1,3 ME

(Boursier.com) — Cerinnov Group, spécialiste du développement de process industriels, de l'ingénierie robotique et des équipements pour l'industrie de la céramique et du verre en France et à l'international, annonce la signature de plusieurs nouvelles commandes fermes, pour un montant total d'environ 1,3 ME, facturables et livrables sur l'exercice 2021.

Portant principalement sur l'achat de fours, ces commandes, signées avec des acteurs majeurs de la céramique en France et à l'international, illustrent la volonté des donneurs d'ordres de calibrer leurs outils de productions en vue de maximiser leur capacité de rebond avec le redémarrage en cours de l'économie mondiale.

Cerinnov Group a également conclu un partenariat avec un grand équipementier automobile international en vue de déployer sa technologie de frittage laser sur l'ensemble de ses sites. Ces nouvelles avancées commerciales traduisent le retour progressif des investissements des donneurs d'ordre à l'échelle mondiale et sont une première étape décisive vers une normalisation à moyen terme des volumes de production de ces acteurs internationaux.