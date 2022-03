Cerinnov Group : recherché après les annonces

(Boursier.com) — Cerinnov Group grimpe de 6% ce jeudi à 1,40 euro, alors que le groupe a annoncé de nouvelles commandes fermes pour un montant total de plus de 2 ME, facturables et livrables en 2022... Ces commandes incluent notamment la vente en France de machines et de fours à l'un des leaders mondiaux de la céramique dans les arts de la table, le déploiement de deux équipements automatisés d'estampillage par frittage laser de poudre minérale à un acteur de la céramique dans les arts de la table en Egypte, la rénovation de fours pour deux acteurs de la céramique au Portugal et la vente d'une machine laser d'ablation à un acteur de la filière industrielle française.

"Ces commandes viennent conforter notre scénario 2022 avec un CA de 14,2 ME (+39%) qui permettrait selon nous de dégager un REX positif, pour la première fois depuis 2016" commente Portzamparc qui vise un cours de 2 euros en restant à l'achat sur le dossier.