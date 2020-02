Cerinnov Group perd près d'1/3 de sa valeur !

(Boursier.com) — Cerinnov Group a chuté de 31,6% ce vendredi à 1,45 euro, alors que le groupe a affiché un chiffre d'affaires 2019 de 14,2 ME, en chute de 21% par rapport à 2018. La société déplore que sur la seconde partie de l'année, la transformation commerciale attendue ne se soit pas concrétisée dans un contexte de ralentissement économique général sur les principaux marchés géographiques adressés par l'entreprise. Ce contexte n'a ainsi pas permis d'afficher une activité au second semestre supérieure à celle du premier semestre, comme attendu.

Cette situation a pesé sur les activités Cerinnov Solutions (équipements et solutions complètes) et Thermal Solutions (fours). En outre, l'activité Color Solutions (consommables propriétaires non associés aux solutions complètes), elle, ressort en progression, intégrant le savoir-faire d'Emaux Soyer, acquis en juin 2018, et permettant d'afficher une hausse des revenus récurrents qui représentent 36% du chiffre d'affaires total annuel. Cette hausse de la contribution des revenus récurrents devrait avoir un impact positif sur le taux de marge brute de l'exercice.

Cerinnov Group prévient qu'en début d'année 2020, l'attentisme des donneurs d'ordres est encore renforcé par le coronavirus en Chine, réduisant la visibilité sur l'évolution de l'activité dans les prochains mois. Dans ce contexte, le groupe a rapidement mis en place des mesures supplémentaires de réduction de ses charges, en complément des économies de 0,8 ME déjà programmées pour cette année, pour un montant cumulé total qui devrait être de l'ordre de 1,3 ME. Ces mesures seront réalisées en conservant l'organisation industrielle et commerciale en place pour accompagner la relance de la production dès le retour à un contexte plus favorable...

"Le groupe prend des mesures d'économies et de financement pour traverser ce contexte difficile" souligne Portzamparc qui poursuit : "Malgré la baisse du cours et la confiance des dirigeants sur les perspectives à moyen-terme, illustrée par leur participation à l'AK de décembre, la visibilité apparaît trop faible aujourd'hui pour que nous adoptions une recommandation boursière plus agressive" estime l'analyste qui reste à 'Conserver' avec un objectif de cours abaissé de 1,9 à 1,8 euro.