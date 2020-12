Cerinnov Group : mise en place d'un financement en fonds propres d'un montant maximum de 2 ME

(Boursier.com) — Cerinnov Group, spécialiste de l'ingénierie robotique et des équipements industriels pour l'industrie de la céramique et du verre en France et à l'international, annonce ce jour la mise en place d'un financement en fonds propres d'un montant nominal maximum de 2 ME par l'émission de 800 bons donnant droit à la souscription de 800 obligations remboursables en actions nouvelles de la Société d'un montant de 2.500 euros chacune intégralement réservée à IRIS.

Cadre juridique de l'opération

La Société et IRIS ont conclu un contrat d'émission prévoyant la mise à disposition par IRIS au cours des 12 prochains mois d'un maximum de 2 millions d'euros, répartie en 10 tranches de 200.000 euros chacune (soit 80 ORA).

A ce stade, seuls 80 Bons seraient émis portant sur 80 ORA (soit 200.000 euros) par usage de la délégation visée à la neuvième résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 juin 2020. Les 720 autres BEORA seraient émis ultérieurement à l'initiative de la Société.

Le conseil d'administration de la Société réuni le 22 décembre 2020, agissant sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire réunie le 4 juin 2020 aux termes de sa 9ème résolution, a donc décidé l'émission à titre gratuit au profit de l'Investisseur d'une première tranche de quatre-vingt (80) Bons donnant droit chacun à la souscription d'une Obligation d'une valeur nominale de deux mille cinq cent euros (2.500 EUR) sur le fondement des articles L.411-2 1o du Code monétaire et financier et L. 225-129-2, L. 225-129-4, L. 225-135, L-225-138 et L. 228-91 et suivants du code de commerce. Considérant les plafonds fixés par l'Assemblée Générale du 4 juin 2020, il est rappelé que seules huit cent soixante-dix mille quatre cent trente-sept (870.437) actions nouvelles, permettant une augmentation de capital de 174.087,40 euros, pourront être émises par usage de la délégation susvisée.

Objectif de l'opération Ce financement vise à renforcer la trésorerie de la Société pour préparer le rebond dès le retour à une situation sanitaire normalisée. Il contribuera notamment à ce titre à financer le BFR de la société en anticipation du redémarrage des commandes.