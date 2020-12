Cerinnov Group grimpe après les annonces

(Boursier.com) — Cerinnov Group grimpe de plus de 11% à 2,03 euros ce mercredi, alors que le spécialiste de l'ingénierie robotique et des équipements industriels pour l'industrie de la céramique et du verre en France et à l'international a annoncé la mise en place d'un financement en fonds propres d'un montant nominal maximum de 2 ME par l'émission de 800 bons donnant droit à la souscription de 800 obligations remboursables en actions nouvelles de la Société d'un montant de 2.500 euros chacune intégralement réservée à IRIS.

Cadre juridique de l'opération

La société et IRIS ont conclu un contrat d'émission prévoyant la mise à disposition par IRIS au cours des 12 prochains mois d'un maximum de 2 millions d'euros, répartie en 10 tranches de 200.000 euros chacune (soit 80 ORA).

A ce stade, seuls 80 Bons seraient émis portant sur 80 ORA (soit 200.000 euros) par usage de la délégation visée à la neuvième résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 juin 2020. Les 720 autres BEORA seraient émis ultérieurement à l'initiative de la société.

Le conseil d'administration de la Société réuni le 22 décembre 2020, agissant sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire réunie le 4 juin 2020 aux termes de sa 9ème résolution, a donc décidé l'émission à titre gratuit au profit de l'Investisseur d'une première tranche de quatre-vingt (80) Bons donnant droit chacun à la souscription d'une Obligation d'une valeur nominale de deux mille cinq cent euros (2.500 EUR) sur le fondement des articles L.411-2 1o du Code monétaire et financier et L. 225-129-2, L. 225-129-4, L. 225-135, L-225-138 et L. 228-91 et suivants du code de commerce. Considérant les plafonds fixés par l'Assemblée Générale du 4 juin 2020, il est rappelé que seules huit cent soixante-dix mille quatre cent trente-sept (870.437) actions nouvelles, permettant une augmentation de capital de 174.087,40 euros, pourront être émises par usage de la délégation susvisée.

"Préparer le rebond"

Ce financement vise à renforcer la trésorerie de la société pour préparer le rebond dès le retour à une situation sanitaire normalisée. Il contribuera notamment à ce titre à financer le BFR de la société en anticipation du redémarrage des commandes, explique le management...

"Nous maintenons pour le moment notre scenario qui table sur un retour aux bénéfices en 2022" commente Portzamparc. "La visibilité reste très limitée, mais la perspective d'une sortie future de la crise sanitaire grâce aux vaccins réduit le niveau de risque, ce qui nous amène à abaisser notre WACC de 15 à 12,5% avec un effet important sur notre objectif qui passe de 0,7 à 1,5 euro. Nous maintenons notre recommandation 'Conserver'" conclut l'analyste.