Cerinnov Group annonce un carnet de commandes sécurisé de 10,5 ME

(Boursier.com) — Cerinnov Group, spécialiste de l'ingénierie robotique et des équipements industriels pour l'industrie de la céramique et du verre en France et à l'international, annonce un carnet de commandes de 10,5 ME sécurisé à ce jour, dont près de 8,2 ME livrables et facturables en 2023 et le solde en 2024.

Ce montant couvre uniquement les commandes issues de l'activité Equipements et représente, pour la part facturable en 2023, plus de 90% du chiffre d'affaires qui avait été enregistré pour cette activité en 2022 (9,1 ME).

Il intègre notamment un premier projet d'équipement thermique dans le domaine de la production d'hydrogène décarboné.