Cerinnov : forte réduction de la perte

(Boursier.com) — En 2022, Cerinnov enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 14,6 ME, en forte hausse de +43% par rapport à 2021, supérieure à ses anticipations.

L'EBITDA qui était déjà positif au 1er semestre, s'est accéléré au cours des 6 derniers mois de l'année, pour atteindre 1,6 ME sur l'année 2022, contre 0,1 ME en 2021, faisant ressortir une marge EBITDA de 11,5%.

Le résultat d'exploitation passe en territoire positif à 0,6 ME, contre une perte d'exploitation de -0,9 ME en 2021. La perte nette est de -0,4 ME vs. -1,5 ME en 2021.

L'endettement financier s'élève fin 2022 à 9,3 ME, intégrant un emprunt de couverture d'un montant de 3,6 ME, souscrit en 2020 au coeur de la crise pour soutenir l'entreprise.