Cerinnov flambe après les annonces !

(Boursier.com) — Cerinnov grimpe de 14% à 2,55 euros ce jeudi, alors qu'en 2022, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 14,6 ME, en forte hausse de 43% par rapport à 2021, supérieure à ses anticipations. L'EBITDA qui était déjà positif au 1er semestre, s'est accéléré au cours des 6 derniers mois de l'année, pour atteindre 1,6 ME sur l'année 2022, contre 0,1 ME en 2021, faisant ressortir une marge EBITDA de 11,5%.

Le résultat d'exploitation passe en territoire positif à 0,6 ME, contre une perte d'exploitation de -0,9 ME en 2021. La perte nette est de -0,4 ME vs. -1,5 ME en 2021.

L'endettement financier s'élève fin 2022 à 9,3 ME, intégrant un emprunt de couverture d'un montant de 3,6 ME, souscrit en 2020 au coeur de la crise pour soutenir l'entreprise. Portzamparc parle d'une "étape majeure" et ajuste dans la foulée son cours cible de 2,7 à 3,2 euros, avec un avis qui reste à l'achat sur le dossier.