Cerinnov : des ventes semestrielles de 4,4 ME

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé de Cerinnov s'établit à 4,4 ME en hausse de +15% par rapport au 1er semestre 2020.

Au cours des six premiers mois, Cerinnov a enregistré le retour à une dynamique commerciale plus soutenue avec la signature de plusieurs nouvelles commandes fermes pour un montant de plus de 4 ME, avec de grands acteurs français et internationaux...