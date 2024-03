Cerinnov : déçu ?

(Boursier.com) — Cerinnov chute de 9% ce jeudi à 2,60 euros, alors qu'en 2023, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé stable par rapport à 2022 à 14,5 ME. Cette stabilité s'explique par des délais d'approvisionnement allongés qui n'ont pas permis de livrer et de facturer l'ensemble des commandes qui étaient anticipées sur l'exercice. Sans ce décalage de commandes lié à des facteurs exogènes, le chiffre d'affaires serait ressorti en croissance sur la période...

Dans la poursuite du 1er semestre 2023, Cerinnov se dit confiant dans l'atteinte d'un EBITDA et d'une marge EBITDA en augmentation pour l'ensemble de l'exercice 2023... Pour y parvenir, le groupe bénéficiera de la transformation de son modèle économique opérée depuis 2020, plus rentable et moins consommateur de trésorerie, tout en conservant une capacité industrielle et commerciale intacte.

Sur l'exercice 2023, Cerinnov Group, fort de ce modèle transformé, devrait également afficher une structure financière renforcée avec la poursuite du désendettement. Portzamparc parle de stabilité du CA "décevante", mais estime que le potentiel à moyen terme reste intact en termes de résultats, de désendettement et de positionnement croissant sur les énergies nouvelles. L'analyste ajuste malgré tout de 4,1 à 3,7 euros son cours cible en restant acheteur sur le dossier.